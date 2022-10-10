Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takıma yaz transfer döneminde katılan deneyimli savunma oyuncusu Manuel Akanji'nin City'e taktiksel bir esneklik kazandırdığını söyledi. Kyle Walker'ın kasık ameliyatı geçirmesi sonrasında Southampton karşılaşmasında savunmanın sağında oynayan Akanji'den övgüyle bahseden Katalan futbol adamı, oyuncusunun güvenini kazandığını söyledi.

"Akanji savunmada ve hücumdaki her hamlesini mükemmel şekilde yapıyor. Bu tarz oyuncular teknik direktörler için bir hediye gibidir.

Bazı oyunculara düşündüklerinizi ya da yapmak istediklerinizi açıklamak için 10 kez açıklama yapmak gerekir. Akanji bizimle sadece bir antrenmana ihtiyaç duydu ve bizi çok iyi anladı. Bek olarak önde baskı yapması gerekiyordu ve bu mevkide tek antrenmana çıkmadan görevini mükemmel bir şekilde yaptı.

Ayrıca topa sahipken de mükemmel bir oyuncu. Akanji zeki insanların futbolda her zaman işe yaradığının harika bir kanıtı. Manuel geldiğinden bu yana büyük bir etki yarattı. Kulüp onu transfer ederek harika bir iş yaptı ve birlikte çalışmaktan çok memnunuz"