Premier Lig tarihinin ilk dört sene üst üste şampiyonluğuna koşan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola kararını verdi.

Manchester City’nin başında başarıdan başarıya koşan ve Premier Lig tarihinin ilk dört sezon üst üste şampiyonluğuna oldukça yakın olan Manchester City’de Katalan teknik direktör Pep Guardiola gelecek sezon da takımının başında olacağını açıkladı.

Kontratının son senesine girecek olan Guardiola takımıyla olan sözleşmesini tamamlamak istediğini ifade etti.



2025 yazında sona erecek olan kontratını yenilemek için bir süredir yönetimle görüşmelerde bulunan ancak henüz tam anlamıyla bir anlaşmaya varamayan başarılı çalıştırıcı, kontratını tamamlaması halinde dokuz sezon boyunca Manchester City’de görev yapmış olacak.

Adı Bayern Münih ile anılıyor

Manchester City hatırlanacağı gibi geçen sezon Guardiola yönetiminde, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferini yaşamıştı.

Guardiola yönetiminde geride bıraktığımız yedi sezonda beş Premier Lig şampiyonluğu elde eden Manchester City 2023-2024 sezonun son haftasına da liderlik koltuğunda girdi.

Kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olan Guardiola’nın adı son günlerde eski takımı Bayern Münih ile de anılmış ancak deneyimli çalıştırıcının City’deki sözleşmesine sadık kalacağı açıklanmıştı.