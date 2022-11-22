Pep Guardiola Manchester City ile iki senelik yeni sözleşme imzalayacak
Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City, Katalan teknik direktör Pep Guardiola ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
The Athletic'te yer alan habere göre Guardiola ile City yönetimi iki senelik yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Daha önce hiçbir takımda City'de olduğu kadar uzun süre kalmayan Guardiola, böylece takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları da boşa çıkartacak.
Guardiola imzalayacağı yeni sözleşmeyle birlikte 2025'e dek takımda kalacak. Guardiola daha önce yaptığı açıklamada Manchester City'i çalıştırmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu açıklamıştı.
City ile henüz Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan Guardiola, İngiliz ekibindeki istikrara vurgu yapmış ve uzun süre kalmasının nedeninin bu istikrar olduğunu söylemişti.
Guariola ne demişti?
"Başka bir yerde yedi yıl kalır mıydım? Hayır sanmıyorum. Bir teknik direktör olarak burada sahip olduklarımı başka bir yerde bulmam zor.
Bir takımı uzun süre çalıştırabilmek için çok fazla desteklenmeniz gerekiyor. Sonuçların yardımcı olacağı elbette ki inkar edilemez.
Bu dünya kovulabileceğiniz bir dünya. Büyük kulüplerde teknik direktörleriin geleceği teknik direktör başarısının yanı sıra başkana, sportif direktöre ve CEO'lara da bağlı.
Burada bulunan istikrar dünya üzerinde sadece birkaç takımda var"
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