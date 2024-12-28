Pep Guardiola Manchester City'deki çöküşün reçetesini yazdı

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Ocak ayında Manchester City'ye transfer olabileceği iddialarını yalanlamadı.

Cristiano Ronaldo'nun, Premier Lig şampiyonu Manchester City'ye Ocak ayında transfer olmayı değerlendirdiği ve bu hamlenin eski kulübü Manchester United taraftarlarını kızdırabileceği konuşuluyor. Suudi Arabistan'da iki yıl geçiren 39 yaşındaki yıldız, Manchester'a dönerek City'nin yaşadığı zorlu sürece yardım etmeyi düşünebileceğini ima etti.

Ronaldo, 2021 yılında City'ye transfer olmaya çok yaklaşmış ancak United'ın son dakika hamlesiyle Old Trafford'a dramatik bir dönüş yapmıştı. Bu dönüş, bir yıl sonra Suudi Arabistan'a transferiyle son bulmuştu.

City, sezonun ilk yarısında beklenmedik bir performans düşüşü yaşadı ve şampiyonluk yarışında erken havlu atma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bu durum, kulübü Ocak ayında takviye arayışına yöneltti. Globe Soccer Awards sırasında Ronaldo'ya, Etihad'a transfer olma ihtimali sorulduğunda yıldız oyuncu, bu olasılığı açık bir şekilde reddetmek yerine "Ne olacağını asla bilemezsiniz" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Detay vermekten kaçındı

Sunucunun "Bu bir hayır değil mi?" sorusuna gülerek yanıt veren Ronaldo, detay vermekten kaçındı. Ancak City'nin mücadeleleri hakkında konuşurken, takımın yeniden zirveye çıkacağından emin olduğunu belirtti:

"Takımların iyi ve kötü dönemleri vardır. City şu anda zor bir dönemden geçiyor, ancak geri döneceklerinden %100 eminim. Büyük takımlar ve büyük oyuncular sorunların nerede olduğunu anlayacak kadar akıllıdır. Guardiola çok zeki bir koç ve her zamanki gibi çözümü bulacaktır."

Ronaldo'nun açıklamaları, futbol dünyasında heyecan yaratırken, Manchester City taraftarlarını umutlandırdı. Ancak bu olası transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.