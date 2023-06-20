Pep Guardiola, eski öğrencisi Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transferine yorum yaptı.

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi, Paris Saint-Germain'den serbest oyuncu olarak ayrılıp David Beckham'ın ortak sahibi olduğu Inter Miami kulübüne transfer oldu. Bu karar, ikonik yıldızın bu zamana kada başardıklarına rağmen bazıları tarafından eleştirildi. Barcelona'nın başındayken dört yılını Messi ile birlikte geçiren Pep Guardiola da eski öğrencisinin bu transferine biraz değindi.

NE SÖYLENDİ? Guardiola gazetecilere verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi: "Ben bu durumun dışındayım. Messi hakkında daha fazlasını biliyorsunuz. Leo, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye karar verdi ve onun başarılı olacağına eminim. Bu, onun için en iyi karar. Dedikoduları görmezden geliyorum. Oradaki para da çok iyi. Ancak bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım.”

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SIRADA NE VAR? Messi'nin, yeni takımıyla 21 Temmuz'da Meksika ekibi Cruz Azul ile oynanacak Ligler Kupası maçında ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.