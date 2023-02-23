İspanyol menajer, RB Leipzig deplasmanındaki beraberliğin ardından rövanş mücadelesinde dokuz forvet oynatabileceğini söyledi.

NE OLDU? City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Red Bull Arena'da Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Riyad Mahrez'in golüne Josko Gvardiol 70. dakikada kafa vuruşuyla yanıt verdi ve skoru tayin etti. Guardiola, yedek kulübesinde Phil Foden ve Julian Alvarez olmasına rağmen maç boyunca oyuncu değişikliği yapmayı reddetti. Karşılaşmadan sonra City patronu bu kararını savundu ve ikinci maçta "çılgın" bir diziliş deneyebileceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, maçın ardından konuyla alakalı şu yorumu yaptı: "Beş oyuncu değişikliği yapma hakkım var. Bu, oyuncu değişikliği yapmam gerektiği anlamına gelmiyor. Gördüklerimden gerçekten memnun kaldım. Adamlarımla Leipzig'i inceledim ve bu tür bir kontrole ihtiyacımız vardı. Çünkü Leipzig önde altı oyuncu ile oynuyor.

"Geçişlerde onlarla rekabet edecek bir takımımız yok. Bizden daha iyiler ve daha hızlılar. Bu durumlarda Alman takımları bizden daha iyi. Çok fazla kontrole sahip olmamız gerekiyordu. Belki ikinci maçta delirmeye karar veririm ve dokuz forvetle oynarım."

DAHA BÜYÜK RESİM: Beraberliğe rağmen Guardiola, sonuçtan 'memnun' olduğunu iddia etti ve maçın sonunda oyuncuları ile sahada neden toplantı yaptığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Başları aşağıdaydı. Onlara, 'Başınız neden önde?' diye sordum. Çünkü gerçekten iyilerdi. Oynamaları gereken oyunu oynadılar. 10 günde dört maç oynadık ve buraya geldik. Sonraki gün Bournemouth'a uçuyoruz. Bütün bunları bir perspektife koydum ve oynadığımız oyundan çok memnunum. Burası Şampiyonlar Ligi. Böylesine zorlu bir rekabet."

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MANCHESTER CITY'İ NE BEKLİYOR? City, 14 Mart'ta Leipzig ile rövanş maçına çıkacak. Ancak ondan önce cumartesi günü Bournemouth ile karşılaşacakları için dikkatlerini Premier Lig'e çevirecekler. Bournemouth maçının ardından ise 28 Şubat'ta FA Cup beşinci turunda rakipleri deplasmanda Bristol City olacak.