Avrupa’da transfer piyasası oldukça hareketli günlere sahne olurken, Manchester City’nin patronu Pep Guardiola’dan ilginç bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’in yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ni ve FA Cup’ı da kazanan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, İngiliz savunma oyuncusu Kyle Walker’ın Bayern Münih’e transfer olacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Walker’ın yeri doldurulamaz bir isim olduğunu belirten Guardiola, bu transferin gerçekleşmemesi için savaşacağını söyledi.

Guardiola ne söyledi?

Walker daha önce City yönetimiyle bir araya gelmiş ve yeni sezonda Bayern Münih forması giymek istediğini bildirmişti. Alman ekibi tarafından 2+1 yıllık sözleşme teklif edilen Bayern, Walker için 30 yaş üstü oyunculara 1 yıldan fazla sözleşme teklif etmeme politikasını delmişti. Bayern bu transferi mümkün olan en kısa sürede noktalamak isterken, City ise şu an için oyuncuyu takımda tutmanın hesaplarını yapıyor.

Walker’ın takım içindeki önemine dikkat çeken Guardiola, “Kyle bizim için inanılmaz derecede önemli. Geniş alanda bulunması çok zor olan özel niteliklere sahip. Ne olacağını bilmiyorum. İki kulüp de temas halinde. Bayern'in yapacağı gibi biz de onun için savaşacağız. Nasıl biteceğini bilmiyorum. Japonya’da Bayern ile oynayacağımız maçta forma giymeyeceği ise doğru değil” dedi.