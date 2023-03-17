İspanyol menajer, kendisiyle tartışma yaşayıp Bayern Münih'e giden Joao Cancelo'ya üstü kapalı mesaj gönderdi.

NE OLDU? Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Julian Alvarez'in yedek kalma problemiyle nasıl başa çıktığını anlatırken aynı zamanda ocak ayında Bayern Münih'e kiralık olarak gönderilen Joao Cancelo'ya da kurnazca atıfta bulundu.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, Burnley ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Oynamayan oyuncular sürekli 'ben ben ben, ben ben ben!' diyorsa, bu umurumda değil. Sonrasında ne olduğuna pek dikkat etmiyorum.

DAHA BÜYÜK RESİM: Cancelo, 2019'da Juventus'tan City'e geldiğinden bu yana takımın en önemli oyuncularından biri oldu ve 154 maçta dokuz gol atıp 22 asist yaptı. Ancak Portekizli, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrıldı. Guardiola, Cancelo'nun yerine sol bekte Nathan Ake ile oynamayı tercih etti. Geçen ay Guardiola ile arası açılan Cancelo, "Oynamayı hak ettiğimi düşündüm ama o beni oynatmadı" dedi.

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VE DAHA FAZLASI: Antrenman seviyesi nedeniyle yedek bırakıldıktan sonra takımdaki yerini daha yeni kazanan Cancelo, bu sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde City'e karşı oynama şansı elde edecek.

MANCHESTER CITY'İ NE BEKLİYOR? Guardiola'nın ekibi, cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde, takımın eski kaptanı Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley'i konuk edecek. Bu arada City, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern ile çeyrek finalin ilk maçını 11 Nisan'da oynayacak.