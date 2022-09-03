Katalan teknik direktör Premier Lig'e son yıllarda damgasını vuran Kevin De Bruyne'nin asist rekoruna koşmasını değerlendirdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guaridola, Kevin De Bruyne'nin Premier Lig'de yaptığı 89 asistle, Steven Gerrard'ın 92 asistini geride bırakmaya oldukça yaklaşmasının ardından oyuncusunu övdü. Şu anda Aston Villa'nın teknik direktörü olan, İngiliz futbolunun efsane ismine mesaj göndermeyi de ihmal etmeyen Guardiola, De Bruyne'nin kalitesine vurgu yaptı.

Guardiola ne söyledi?

"Steven Gerrard için üzgünüm ama Kevin er ya da onun asist sayısını geride bırakacak. Kevin gösterdiği performansla bunu kesinlikle hak ediyor. Bence gelecek nesiller için örnek bir oyuncu profili oluşturuyor. Olağanüstü bir oyuncu ve tüm rekorları kırmayı hak ediyor. Umarım hedeflediği tüm başarılara ulaşır ve bu seviyeyi uzun süre koruyabilir"

Ryan Giggs'in 162 asistle sahibi olduğu tüm zamanların asist rekorunu kırması kolay görünmeyen De Bruyne'nin bunu başarması için ligdeki kariyeri boyunca 74 asist daha yapması gerekiyor. Giggs'in rekorunu kırma potansiyeli bulunan aktif tek oyuncu olan De Bruyne, Premier Lig'de Manchester City'nin yanı sıra bir dönem Chelsea forması da giymişti.

Dört asist daha yapması halinde Gerrard'ı geçecek olan De Bruyne, asist sıralamasında yedinci sıraya yerleşecek. De Bruyne kısa vadede ise 93 asistli eski takım arkadaşı David Silva'yı ve 94 asistle Hollandalı efsane Dennis Bergkamp'ı geçmeye çalışacak.