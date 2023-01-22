Manchester City'nin Katalan teknik direktörü, golcü oyuncuya uyum sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Wolves karşısında üç golle yıldızlaşan Erling Haaland'ın takımı için oldukça büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Haaland için her zamanki alışılagelmiş sisteminde bazı değişiklikler yaptığını belirten Guardiola, Norveçli oyuncunun performansıyla vazgeçilmez bir isim olduğunu belirtti.

Guardiola ne söyledi?

"Haaland'ın istatistikleri gerçekten de inanılmaz. 24 saat boyunca futbol için yaşıyor. Büyük bir tutkuya sahip ve işler kötü gittiğinde strese girmiyor. Haaland ceza sahasının 10 metre gerisinde topla buluşacak bir oyuncu değil. Onun farklı yetenekleri var ve etrafındaki oyuncular onu doğru yerde topla buluşturduğunda golü atmak için her zaman olması gerektiği yerde. Haaland ile daha önce oynadığımız 'Sahte 9' mevkisini kullanamayız. Onunla oynarken bazı taktiklerimizi uyarlamamız gerekiyor ve bu yolda oldukça iyi ilerliyoruz"

Bu sezo Premier Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada 25 gol atan ve City için şimdiden 31 gole ulaşan Haaland, Premier Lig'e transfer olmasının ardından ligdeki en etkili santrfor olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon attığı gol sayısını şimdiden geçen 22 yaşındaki golcü oyuncu, yaz transfer döneminde Dortmund'dan 60 milyon euroya transfer olmuştu.