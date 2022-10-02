Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Machester derbisinde hat-trick yapan ve 17 gole ulaşan Erling Haaland'ın istatistiklerinin korkutucu olduğunu söyledi. Attığı gollerin 14'ünü Premier Lig'de atan Norveçli yıldızın performansını değerlendiren İspanyol futbol adamı, oyuncusunun baş döndürücü oyununu övdü.

"Rakamlar her şeyi ortaya koyuyor. Bunu daha önce de yapmıştı. Hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gol için adeta ölebilir ve fazlasıyla rekabetçi bir oyuncu.

Topsuz koşan 10 oyuncumuz da birbirleri için koşuyor ve herkes takım arkadaşlarının koştuğunu görünce koşmak için daha fazla motive oluyor. Son yıllardaki başarımızın sırrı birbirimiz için oynamak.

Başarının arkasında yatan şey kesinlikle birlikte oynama çabası ve arzusu"