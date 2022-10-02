Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Machester derbisinde hat-trick yapan ve 17 gole ulaşan Erling Haaland'ın istatistiklerinin korkutucu olduğunu söyledi. Attığı gollerin 14'ünü Premier Lig'de atan Norveçli yıldızın performansını değerlendiren İspanyol futbol adamı, oyuncusunun baş döndürücü oyununu övdü.
Guardiola ne söyledi?
"Rakamlar her şeyi ortaya koyuyor. Bunu daha önce de yapmıştı. Hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gol için adeta ölebilir ve fazlasıyla rekabetçi bir oyuncu.
Topsuz koşan 10 oyuncumuz da birbirleri için koşuyor ve herkes takım arkadaşlarının koştuğunu görünce koşmak için daha fazla motive oluyor. Son yıllardaki başarımızın sırrı birbirimiz için oynamak.
Başarının arkasında yatan şey kesinlikle birlikte oynama çabası ve arzusu"
Premier Lig'de oynadığı sekiz maçta üç kez hat-trick yapan Haaland, Cristiano Ronaldo'nun bu ligdeki hat-trick sayısına şimdiden ulaştı. Attığı 14 golle, yedi gollü Harry Kane'in önünde gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan 22 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta da üç gol attı ve Manchester City formasıyla beklentileri karşıladı.