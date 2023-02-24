Pep Guardiola, Erling Haaland’ın son maçlarda performansından dolayı mutsuz olması üzerine, "Mutluluk zaten abartılıyor" yorumunu yaptı.

NE OLDU? Bu sezon tüm kulvarlarda 32 golü buluna Erling Haaland, son karşılaşmalarda topla temas etmekte zorlanıyor. Bununla birlikte, Norveçli yıldızın Guardiola'nın taktik sistemine uygunluğu zaman zaman sorgulanıyor.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, Haaland'ı topla yeterince buluşturamadıklarını söyledi ve şu yorumu yaptı: “Bu bizim hatamız. Erling tüm sezon iyi oynadı. Kimin oyuna daha fazla dahil olmasını ya da daha fazla yer almaması gerektiğini biliyorum. Tam olarak rakamlara ihtiyacım yok. Evet, bu elbette bize bağlı. Haaland'ı biraz daha aramalıyız."

THE BIGGER PICTURE: Haaland, geçtiğimiz günlerde zaman zaman hayal kırıklığına uğradığını itiraf etmişti. Guardiola ise konuyla ilgili şunları ekledi: "Son maç için haklısınız. Topa yeterince dokunamadı. Ama Nottingham Forest maçı için bu doğru değil. Forvet en zor pozisyon. Bir adamın iki savunucusu var. Erling ile bu daha fazla oluyor. Son maç için bunu kabul ediyorum. Daha fazla kontrol, daha fazla pas istiyorum. Ancak Erling hayal kırıklığına uğradıysa bu çok da sorun değil. Ben de hayal kırıklığına uğradım. Hayatında da hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Mutluluk fazla abartılıyor!"

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Haaland, Kevin De Bruyne'nin cumartesi günü Bournemouth deplasmanında kendisine daha fazla pas atmasını sağlamalı.