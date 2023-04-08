Manchester City’nin patronu futbolun iki efsanesinin dikkatini çekecek bir açıklamaya imza attı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının Southampton deplasmanında 4-1 kazandığı 90 dakikanın ardından maçı iki golle tamamlayan Norveçli yıldız Erling Haaland’ın Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde bir oyuncu olduğunu söyledi. Haaland’ın yeteneğine vurgu yapan Guardiola, yıldız ismin takım için kilit isimlerden olduğunu söyledi.

Guardiola ne söyledi?

Dünyaca ünlü ismin attığı ikinci golün muhteşem olduğunu dile getiren Guardiola, “Havadan gelen bir topu yerden bitirmek kolay bir iş değil. Haaland gerçekten çok yetenekli. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi söz konusu nokta gol atmak olduğunda bizlere inanılmaz 20 yıl izletti ama Haaland da onların seviyesinde bir golcü olduğunu gösteriyor” dedi.

Yaz transfer döneminde Dortmund’dan transfer edilen 22 yaşındaki santrfor hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde City’nin en önemli gol umudu oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı altı maçta 10 gol atmayı başaran Haaland, ligde ise 30 gol attı. Golcü futbolcu bu sezon üç gol daha atması halinde 2000 yılından bu yana Premier Lig’de bir sezonda en fazla gol atan isim olacak.