Pep Guardiola Manchester City'deki görevinin ne zaman sona ereceğini açıkladı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan City'deki görevinin sona ermeyeceğini söyledi.

İngiliz devi ile dört Premier Lig şampiyonluğunu yanı sıra FA Cup Carabao Kupası kazanan Katalan futbol adamı şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış olmasını bir eksiklik olarak değerlendirdi.

2021'de takımını Devler Ligi finaline taşıyan ancak Kai Havertz'in attığı golle Chelsea'ye 1-0'lıks korla boyun eğen Guardiola tek hedefinin Şampiyonlar Ligi olmadığını ancak bunun en önemli arzuları olduğunu söyledi. Takım olarak bu kupaya odaklandıklarını belirten Guardiola, kupayı kazanabilmek için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

Guardiola ne söyledi?