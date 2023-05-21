Pep Guardiola, mevcut Manchester City takımının Avrupa'nın en iyileri arasında sayılması için Şampiyonlar Ligi'ni kazanması gerektiğine inanıyor.

NE OLDU? Harika bir sezon geçiren Manchester City, sezon sonunda üç kupayı birden kaldırabilir. Bu senaryo gerçekleştiği takdirde City, Manchester United'dan sonra bu başarıyı elde eden ikinci İngiliz kulübü olacak. Ancak tüm başarıya rağmen Pep Guardiola, Avrupa'nın seçkinleri arasında sayılmak için bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları gerektiğini savundu.

NE SÖYLENDİ?: The Times'a konuşan Guardiola, şunları söyledi: "Takım gerçekten iyi ama Avrupa'da bu [büyük] takımlarla aynı tip olarak değerlendirilmemiz için kazanmamız gerektiğini söyleyen medya ve insanlarla aynı fikirdeyim. Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmanın sevinci çok güzel. Tekrar burada olmak inanılmaz.

"Bunu hiçbir şey değiştirmeyecek ama en iyi takımlardan biri olarak kabul edileceksek, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız. Ancak aksi durumda da City'nin ne kadar iyi olduğu hakkındaki fikrim değişmeyecek. Dört Premier Lig şampiyonluğumuz vardı ve yenisi için savaşmamız gerektiğini hissettik. Neden duralım ki? Mesela geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalini kaybettikten sonra neden duralım? En iyi kulüpler her zaman açlıktan ölürler. Gittikçe daha fazlasını isterler."

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