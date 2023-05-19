İspanyol menajer Guardiola, oyuncusu De Bruyne ile aralarındaki açık iletişimden bahsetti.

NE OLDU? Pep Guardiola, City'nin Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta De Bruyne'in kendisine "kapa çeneni" demesinden hoşlandığını itiraf etti.

Ona göre, bu söylem Belçikalı futbolcunun maça hazır olduğunu gösteriyor. İspanyol menajer, hem kendisinin hem de De Bruyne'nin antrenmanlarda birbirlerine laf attıklarını belirtirken Çarşamba gecesi yaşananların kendileri için son derece sıradan olduğunu belirtti.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Kevin'in hareketlerini ve birbirimize bağırmamızı seviyorum. Bazen biraz birbirimize düz gidiyoruz ve ben, bunu gerçekten seviyorum.

"Bu enerjiyi seviyorum. Bu ilk değil, görmüyorsunuz ama antrenmanda da bana bağırıyor. Devre arasında oyunu kontrol etmekten ve topu koşturup rakibi yormaktan bahsettim.

"Ama söylediğim şeyi tam anlamıyla yapmadık. Kevin sakin kaldı ve inanılmaz bir asist yaptı. Jack tam tersini yaptı, koşabiliyordu ama takıma yardım ediyor ve paslara katılıyor. Bu futbol, biz de yapabiliriz. Rekabetçi olmak için bu tür şeyler olmalı."

BÜYÜK RESİM: Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan City, Premier Lig şampiyonluğu için Pazar günü Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Arsenal, Nottingham Forrest'a kaybederse City, kendi maçından bir gün önce bile şampiyon olabilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty/Twitter

Getty Images

(C)Getty Images

SIRADA NE VAR? City, Pazar günü Chelsea'yi konuk ettiği maçta mutlak galibiyet hedefliyor.