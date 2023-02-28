Pep, Manchester City'nin çok fazla para harcadığına yönelik iddiaları savuşturmak için rakiplerin de bu kadar harcadığını kanıtlamaya çalışıyor.

NE OLDU? Carabao Cup finalinde Newcastle United'ı 2-0 yenen Manchester United, altı yıl aradan sonra ilk kupasını kazandı. Erik ten Hag'ın ekibi aynı zamanda Manchester City ve lider Arsenal ile birlikte hâlâ Premier Lig şampiyonluk yarışında. Kırmızı Şeytanlar ayrıca FA Cup ve Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Bu kupa, Old Trafford'da görkemli yeni bir çağın başladığı iddialarını öne sürdü ve Guardiola, United'ın geri döndüğünü imalı bir şekilde de olsa kabul etti.

NE SÖYLENDİ? City patronu, aynı zamanda transfer pazarındaki abartılı harcamalarına işaret ederken, United'ın kupa kıtlığına küstah bir tokat atmayı da hedefledi. Guardiola gazetecilere, "Er ya da geç bu olmalı, değil mi? Olmalı" derken sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz daha fazla para harcarlarsa olabilir. Harcamadıkları için, değil mi? Bu normal, normalde olmaları gereken pozisyondalar."

DAHA BÜYÜK RESİM: 2016/17 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazandığından bu yana Manchester United, gelen transferlere 685 milyon sterlin harcadı. Manchester City ise bu süreçte 660 milyon sterlin harcadı. Toplam net harcamalarının sırasıyla 527 milyon sterlin ve 162 milyon sterlin olduğu bildiriliyor.

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MANCHESTER UNITED VE CITY'İ NE BEKLİYOR? Erik ten Hag'ın ekibi, pazar günü Premier Lig'de Liverpool ile karşılaşmadan önce FA Cup beşinci turunda West Ham ile mücadele edecek. Bu arada City, Newcastle ile iç saha maçına çıkmadan önce kupada Bristol City ile kozlarını paylaşacak.