İki sezonda 36 gol atmasına rağmen Arjantinli oyuncu genellikle ön tarafta Erling Haaland'a karşı ikinci planda kalıyor ya da daha derinde bir rolle yetinmek zorunda kalıyor. Arjantin'le Copa America'yı kazanan ve şu anda ülkesini Olimpiyatlarda temsil eden Alvarez oldukça yoğun bir yaz geçiriyor.

Alvarez'in açıklamaları

Yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren yıldız oyuncu, "Geçen sezon City'de en çok dakika alan oyunculardan biriydim. Ama sonuçta önemli maçların dışında kalmayı sevmiyorsunuz; katkıda bulunmak istiyorsunuz" Kendime ne istediğimi düşünmek için zaman ayıracağım ve neler olacağını göreceğiz. Şimdi Buraya [Olimpiyatlara] odaklandım çünkü kısa bir turnuva. Manchester City'de kendimi çok iyi hissediyorum, çok fazla dakika aldım. Ama oyunlardan sonra göreceğiz. Önce, eğer yapabilirsem, birkaç gün izin alacağım. Sonra bir karar vereceğiz" dedi.

Pep Guardiola'nın tepkisi

Alvarez'in açıklamaları kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yanıtı gecikmedi.

Alvarez'in rotasyondaki durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik planlamadığını belirten Katalan teknik direktör, "Tamam, bir düşünelim ama kadrodaki rolünü değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu konuyu düşüneceğini söylediğini biliyorum. Düşünmeyi bitirdiğinde menajeri Txiki'yi [Begiristain] arayacak ve ne olacağını göreceğiz. Önemli anlarda oynamak istediğini biliyorum ama diğer oyuncular da bunu istiyor. Önemli maçlarda oynamak isteyen 18 ya da 19 oyuncumuz var. Bu konuda düşünmesi gerektiğini okudum, o yüzden düşünsün ve ondan sonra ne yapmak istediğini bize bildirsin" dedi.