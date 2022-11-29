Pep Guardiola: Ben gittim ama Barcelona kazanmaya devam etti

Manchester City ile Premier Lig'de oldukça başarılı bir dönem geçiren Katalan futbol adamı Pep Guardiola, eski takımı Barcelona'ya sadece kendisine ihtiyaç duyulması halinde döneceğini söyledi.

Barcelona'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak büyük zaferler elde eden Guardiola, eski takımına karşı hala yoğun duygular beslediğini itiraf etti.

"Barcelona'dan ayrıldım ve Barcelona kazanmaya devam etti. Gerekli olduğumu düşünseydim ama bu gerekli değil.

Geri dönmem için gereken aşamalar ve süreçler var. Eğer bir gün tekrar geri dönmem gerekirse o zaman oturup konuşuruz.

İngiltere'de kendimi çok iyi hissediyorum ve çok rahatım. Devam etmek için çok iyi oyunculara sahibim.

Bir kulüpte devamlılık ve istikrar varsa bunun nedeni yönetimin teknik direktörü desteklemesidir ve City'de bu kültüre sahibiz.

Kulüp bana tüm imkanları sağlıyor ve yakınımda çok iyi arkadaşlarım var. Manchester elbette Barselona değil ve orada evimde değilim.

Hiçbir şey Barça ile karşılaştırılamaz çünkü Barcelona bana her şeyi verdi ve hiçbir zaman yeterince minettar olamayacağımı biliyorum"