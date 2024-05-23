Pep Guardiola, Arda Güler'e olan hayranlığını gizlemedi: Bu çocuk durdurulamaz!

Katalan teknik direktör Arda Güler'in son haftalardaki gelişimini yakından takip ediyor.

Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve lig tarihinin dört sezon üst üste şampiyon olan tek takımı olmayı başaran Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, kariyerini Real Madrid’de sürdüren milli futbolcu Arda Güler’e olan hayranlığını gizlemedi.

İspanyol basınından Defensa Central’de yer alan habere göre teknik heyetiye yaptığı görüşmelerde Arda’yı öven Guardiola, “Madrid onu sık sık oynatırsa, bu çocuk durdurulamaz olabilir, çok iyi” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda takımdan ayrılması beklenen Bernardo Silva’nın yerine arayışlara şimdiden başlayan Manchester City’nin önümüzdeki süreçte Arda’yı gündeme alması beklenirken, genç oyuncunun takımıyla olan kontratı 2029 yazında sona erecek.

Birçok mevkide oynayabiliyor

İspanyol ekibinin Arda’yı bırakmaya yanaşmadığı bilinirken, gelecek sezona yönelik kiralama teklifleri de reddedilecek.

Toni Kroos’un EURO 2024’ün ardından futbol hayatına nokta koyacak olması nedeniyle önümüzdeki sezon orta saha rotasyonunda daha fazla süre alması beklenen Arda 6 numara dışında orta sahadaki tüm pozisyonlarda oynayabilecek bir alternatif gibi görünüyor.

Gole yakın bir oyuncu olması nedeniyle Ancelotti tarafından genelde kaleye yakın bir şekilde oynatılan Arda, bu sezon süre bulduğu 379 dakikaya altı gol sığdırmayı başardı.