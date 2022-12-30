Futbolun Kralı Pele'ye nasıl ve nerede veda edileceğine dair tüm detaylar ortaya çıktı.

82 yaşındaki Brezilya ve Santos efsanesinin perşembe günü kolon kanseri komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından futbol dünyası yasta.

Hem mevcut hem de eski oyuncular ve dünyanın dört bir yanındaki futbol kulüpleri ile birlikte sosyal medyada saygılarını sunarken Santos kulübü, taraftarların oyunun tüm zamanların en iyilerinden birine nasıl veda edebileceğine dair tüm detayları açıkladı.

Cenaze ne zaman kaldırılıyor?

Pele'nin halka açık töreni 2 Ocak 2023'ten 3 Ocak sabahına kadar gerçekleştirilecek. Halkın giriş kapısının yanı sıra basın mensuplarıyla birlikte siyasi yetkililer ve diğer önemli şahsiyetler için ayrı bir giriş kapısı olacak.

Cenaze töreni, 3 Ocak'ta Santos sokaklarında yapılacak bir töreninin ardından gerçekleşecek.

Cenaze töreni nerede olacak?

Pele, 2 Ocak'ta Vila Belmiro'daki (Santos'un stadyumu) halka açık cenaze töreni başlamadan önce Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden alınacak.

Tören halka açık etkinlik tam olarak 24 saat sürecek ve ardından Santos sokaklarında efsaneyi karşılayan bir alay düzenlenecek. Pele, daha sonra Memorial Necropole Ecumenica'da diğer aile üyeleriyle birlikte özel olarak gömülecek.

Pele'nin tabutu Santos sokaklarında gezdirildikten sonra Memorial Necropole Ecumenica'da toprağa verilecek. Bu alan halka açık olmayacak.