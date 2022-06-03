Pele'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrı: "Bu işgali durdur"

Pelé ve Putin, Haziran 2017'de Konfederasyon Kupası sırasında Saint Petersburg'daki Krestovski Stadyumu'ndaki tribünlerde bir araya gelmişti.

Tüm zamanların en ünlü futbolcularından Pele, medyadaki nüfuzunu kullanarak üç aydan fazla süren Ukrayna işgalini sona erdirmek için Rus hükümetine çağrıda bulundu.

"O Rei" Instagram hesabında açık bir mektup yayınladı ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şiddeti haklı çıkaracak hiçbir argüman olmadığı için eylemlerini yeniden gözden geçirmesini istedi.

Ayrıca, her iki karakterin de Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'ndan önce tanıştığını hatırlatarak, haksız bir savaşı sona erdirmek için iyi niyetine başvurdu.

Ne söylendi?

Pelé, savaş nedeniyle ertelenen bir maçın ardından, Ukrayna ekibinin İskoçya'daki galibiyetini kutladı ve maç üzerinden çağrıda bulundu. Ukrayna, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan bir galibiyet uzakta.

Brezilyalı yıldız, "Bugünkü maçtan faydalanarak bir talepte bulunmak istiyorum: Bu işgali durdurun. Şiddeti haklı çıkaran hiçbir argüman yok" dedi.

"Geçmişte tanıştığımızda ve uzun bir el sıkışma eşliğinde kocaman bir gülümseme alışverişinde bulunduğumuzda, bir gün bugün olduğumuz kadar bölünmüş olmamız düşünülemezdi" diye ekledi.

Pelé ve Putin, Haziran 2017'de Konfederasyon Kupası sırasında Saint Petersburg'daki Krestovski Stadyumu'ndaki tribünlerde bir araya geldi. Bu görüşme hakkında Pelé bir röportajda Putin'in çocukken kendisine hayran olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Her iki karakter de Aralık 2017'de Moskova'daki Dünya Kupası kura çekimi sırasında tekrar bir araya geldi. İkili, sahne arkasında gülümseyerek ve kadeh kaldırarak fotoğraflandı.

Edson, "Yıllar önce kendime söz verdim, elimden geldiğince her zaman barış için sesimi yükselteceğim. Bu çatışmayı sona erdirecek güç sizin elinizde. 2017'deki son toplantımızda Moskova'da söylediklerimin aynısı" diye ekledi.

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