Artık mesele imalardan ya da temennilerden ibaret değil, resmi ve açık bir talebe dönüştü. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone sert bir hamle yapmaya karar verdi ve takımın sezonu kontrolden çıkmadan kurtarmak için kulüp yönetiminden ara transfer döneminde acil adım atılmasını istedi.

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Arjantinli teknik adamın cuma günkü basın toplantısındaki mesajı net ve yoruma kapalıydı: "Takımı güçlendirmemiz gerektiği açık." Kısa sözlerdi ama kulübün koridorlarında geniş yankı uyandırdı ve önümüzdeki ocak ayında yaşanacaklara dair tüm spekülasyonları alevlendirdi.

İspanyol gazeteci Miguel Martín Talavera, "Cadena SER" radyosundaki konuşmasında, Atletico Madrid'in kadrosunu güçlendirmek için hazırladığı yeni planın ayrıntılarını açıkladı. Bu plan, Simeone ile sportif direktör Mateu Alemany arasında üzerinde uzlaşılan bir yol haritası.

Talavera, Simeone'nin ihtiyaçlarını kamuoyu önünde açıklamadan önce Alemany ile görüştüğünü, ikili arasındaki ilişkinin mükemmel olduğunu ve ara transfer döneminin öncelikleri konusunda tam bir mutabakat bulunduğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre Atletico Madrid, ocak ayında takviye yapılacak üç temel mevki belirledi. Bunların başında, Simeone'nin şu an için en büyük öncelik olarak gördüğü sol bek mevkisi geliyor.

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Talavera şunları söyledi: "Sol bek mevkisi öncelikli. Ayrıca Marcos Llorente'yi dinlendirmek ve stoperde Pubill'e destek olmak için sağ bekte de iyi oynayabilen bir savunma oyuncusu daha arıyoruz."

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Talavera ekledi: "Bunun yanında kanatlarda bir hücum oyuncusuna açık bir ihtiyaç var. Son üçte birlik bölümde fark yaratabilecek, takıma hız ve farklı hücum çözümleri kazandıracak bir oyuncu."

Bu iddialı plan yalnızca yeni oyuncuların gelişi anlamına gelmiyor, sezonun ilk yarısında tam anlamıyla şans bulamayan bazı isimlerin ayrılığının da önünü açıyor.

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Az forma şansı bulan Arnau Ortiz ve Obed Vargas gibi oyuncuların, başka kulüplerde daha fazla süre almak amacıyla ocak ayında takımdan ayrılması muhtemel.

Bir as oyuncunun da ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu durum bir dizi ayrılığı tetikleyebilir ve takım içinde yeni ihtiyaçlar doğurabilir. Atletico yönetiminin konuyu büyük bir dikkatle ele almasının nedeni de bu.

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Öte yandan Kiko Narváez, "Julian meselesinin" tamamen kapandığını düşündüğünü belirterek şöyle konuştu: "Artık gündemde değil, çünkü katkı verecek, çok çalışacak ve soyunma odasının desteğine sahip."

Simeone'nin bu hamlesi, son sakatlıkların Atletico Madrid kadrosunu ciddi şekilde zayıflatmasının ardından geldi. Sakatlar listesine son eklenen isim Alexander Sörloth oldu ve Norveçli golcü Noel'e kadar forma giyemeyebilir.

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Ademola Lookman ile Cuti Romero'nun sakatlıkları da takıma ağır bir darbe vurmuş ve özellikle LaLiga ile Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maç takvimi nedeniyle teknik heyeti transfer piyasasında hızlı çözümler aramaya zorlamıştı.