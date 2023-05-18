Bir dönem Gerard Houllier yönetiminde çok sayıda Fransız futbolcuya ev sahipliği yapan Liverpool’da kaleci rotasyonunun bir parçası olan Fransız kaleci Pegguy Arphexad, Planet Football’a İngiliz ekibindeki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Liverpool’da oynadığı dönemde hiçbir zaman ilk 11 için formayı kapamayan Arphexad, o dönem yaşadıklarını ve futbol sonrasındaki hayatına değindi.

“Liverpool’dan teklif aldım dönemde Brad Friedel’ın oradaki sözleşmesi sona eriyordu ve Sander Westerveld ile rekabet edebilecek yeni bir kaleci arıyorlardı.

Liverpool çok büyük bir kulüp ve size teklif yaptıklarında ikinci kez düşünmezsiniz.

Orada birinci kaleci olmak için formayı kapabileceğimi düşündüm ve takıma büyük hayallerle katıldım. Sonrasında bir sonraki sezon takıma Jerzy Dudek ve Chris Kirkland katılınca uzun süre oynamadım ve buna dayanmak çok zordu.

Belki Liverpool gibi büyük bir takıma gitmeden önce daha fazla forma giymem gerekiyordu ama o dönem Liverpool’un birinci kalecisi olabileceğime kendimi inandırmıştım.

Futbolu bıraktıktan sonra sigorta işine girdim ve artık oyuncuları ve kulüpleri sigortalayan bir şirket için çalışıyorum.

Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü birileri internette porno film sektörüne girdiğimi yazdı ve bu söylenti birçok insan tarafından gerçek kabul edildi.

Beni gören insanlar porno film çekip çekmediğimi soruyor ve bu durum gerçekten sinir bozucu. Hiç porno film çekmedim ve çekmeyeceğim.

Benim işim porno değil sadece sigorta!”