Pedro'ya MLS'ten talipler var

Chelsea, son dönemlerde gözden düşen 32 yaşındaki futbolcusuna başka kulüplerle görüşmesi için izin verecek.

'de Pedro dönemi sona eriyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Maviler'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Pedro'ya ekipleri New York City FC ve Miami talip.

Premier Lig ekibi, gözden düşen oyuncusuyla sözleşme yenilemeyecek ve kontratının bitimine 6 ay kalacak olan İspanyol futbolcunun başka kulüplerle görüşmesinin önünde bir engel kalmayacak.

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Chelsea, Pedro'ya devre arasında gelecek olan transfer tekliflerini de düşük bir fiyattan değerlendirmek ve oyuncuyu en azından sezon sonunda bedavaya kaybetmemek istiyor.

David Beckham'ın kurduğu yeni MLS takımı Inter Miami, Pedro'yu Florida eyaletindeki Hispaniklerin yoğunluğu ve lüks yaşam üzerinden ikna etmeye çalışıyor. Daha önce David Villa ve Andrea Pirlo'yu kadrosunda bulunduran 'nin kardeş takımı New York City FC de Pedro'yu isteyen diğer ekip.

Pedro, Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'de bu sezon sadece altı maçta ilk 11'de oynadı ve son üç ayda sadece bir defa 11'e girebildi.