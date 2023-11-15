Pedro: Barcelona'ya dönmeyi elbette çok isterim

Barcelona altyapısında yetişten ve kariyerini Serie A takımlarından Lazio’da sürdüren İspanyol yıldız Pedro, Barcelona’ya geri dönmek istediğini açıkladı. Üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Pedro, Katalan ekibinde geçen yedi yılın ardından 2015’te Chelsea’ye transfer olmuştu. Barcelona’daki düşüşün sebeplerine de değinen Pedro, yeniden Barcelona’ya dönebileceğinin sinyallerini verdi.

“Eğer beni geri çağırırlarsa ve Xavi’den davet alırsam elbette dönerim. Barcelona benim evim.

Elbette yaşımdan dolayı geri dönmemin zor olduğunun farkındayım ama bunu gerçekten de çok isterim. Kariyerimi Barcelona’da noktalamak gerçekten de muhteşem olurdu ve bunu zor ve uzak bir ihtimal olarak görüyorum ve şu anda bunu düşünmüyorum. Barcelona Yamal, Gavi ve Pedri gibi çok sayıda genç yıldıza sahip.

Haberin devamı aşağıda

Birkaç yıl içinde bu oyuncular takımın omurgasını oluşturacak. Xavi'ye çok güveniyorum. O her şeyini ortaya koyan bir teknik direktör. Ne yapmak istediğine dair fikirleri oldukça net ve kulübü olabildiğince yukarıya taşımak istiyor.

Buna rağmen kulübün mali durumu zaman zaman zor süreçleri beraberinde getiriyor ve iniş çıkışlar kaçınılmaz şekilde yaşanıyor”