Payet: İdrarını kendi rızasıyla içti!

Fransız yıldız Dimitri Payet, eski kız arkadaşının ağır suçlamalarına karşı ifadesinde tüm eylemlerin rızaya dayalı olduğunu iddia etti.

Dimitri Payet'in Brezilya polisine verdiği ifadede kız arkadaşına yönelik 'fiziksel ve psikolojik şiddeti' reddettiği iddia edildi.

Şu anda Rio de Janeiro'da Vasco da Gama forması giyen Fransız oyuncunun, Kadınlara Yardım Polis Karakolu'nda avukat Larissa Natalya Ferrari ile bir ilişkisi olduğunu kabul ettiği ancak birliktelikleri sırasındaki her hareketin rızaya dayalı olduğunda ısrar ettiği bildirildi.

Eski West Ham yıldızının Brezilya'da 'yalnız kaldıktan' sonra yedi aylık bir ilişkiye başladığı 28 yaşındaki Ferrari'yi kendi idrarını içmeye ve yerleri yalamaya zorlamakla, ayrıca onu itmek ve üzerine basmakla suçlanmasının ardından geldi.

Yaklaşık 20 yıllık eşi Ludivine'i ve dört çocuğunu ülkesinde bırakan Fransız futbolcu, iddialar hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Ancak Brezilya'da yayın yapan G1, davanın diğer ayrıntılarını içeren bir belgeye ulaştığını iddia etti.

Haberde, avukatın Borderline kişilik bozukluğundan muzdarip olduğunu iddia ettiği ve 38 yaşındaki Payet'in bu durumdan faydalandığı belirtiliyor.

Payet: Hiçbir şeyi zorla yapmadım

Bu ayın başlarında Ferrari AFP'ye yaptığı açıklamada, "Adalet istiyorum çünkü cinsel avantaj elde etmek için psikolojik kırılganlığımı istismar etti. Benden aşağılamadan oluşan sevgi kanıtı talep etti" dedi.

Payet'in avukatı Sheila Lustoza, G1'e yaptığı açıklamada, "Gizli kayıtların sızdırılması üzücüdür, ancak dava çok açık bir şeyi kanıtlarla ortaya koymaktadır: şimdiye kadar kamuoyunda anlatılanların aksine, olması gerektiği gibi özgürlüğünü ve iradesini kullanan bir kadın" dedi.

Dimitri Payet, yaklaşık 20 yıllık eşi Ludivine'i ve dört çocuğunu Fransa'da bıraktı. Mart ayında Larissa Ferrari, Payet ile yedi aylık bir ilişki yaşadıklarını açıklamıştı. İki çocuk annesi Ferrari ayrıca, Payet ile fiziksel ilişkiye ancak eski eşinden boşandıktan sonra başladığını da sözlerine ekledi.