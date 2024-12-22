Paulo Dybala'ya Galatasaray yasağı geldi

Serie A'da yayıncı kuruluş Paulo Dybala'ya geleceği ve Galatasaray'la ilgili soru sorulmasına izin verilmediğini açıkladı.

Roma, Parma'yı 5-0 mağlup etti

Dybala 2 gol, 1 asist yaptı

Ancak Galatasaray sorusu yasaklandı

NE OLDU? Serie A'da Roma, Parma'yı konuk ederken karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Roma'nın beş gollü zaferinde Paulo Dybala da iki gol, bir asist kaydetti. Ancak maçın ardından Dybala'ya geleceğiyle ilgili soru sormak yasaktı.

NE SÖYLENDİ? Maçın Oyuncusu seçilen Paulo Dybala, müsabakanın ardından yayıncı kuruluş DAZN'a röportaj verdi. Dybala, harika bir oyun oynadıklarını ve attığı gollerin kendisine güven verdiğini belirtti. Arjantinli oyuncu sonucu hak ettiklerini söyledi. "Forma için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diyen Dybala, Roma taraftarına övgüler yağdırdı.

BÜYÜK RESİM: Football Italia'nın haberine göre, DAZN, Maçın Oyuncusu röportajında Dybala'ya geleceği ve Galatasaray ile ilgili soru sorulmasına izin verilmediğini bildirdi.

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SIRADA NE VAR? Dybala'nın Galatasaray forması giyebileceği söyleniyordu. Ancak Parma'yı konuk edecekleri maç öncesinde DAZN'a konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala ilgili şunları söyledi: "Söylediğim gibi, şu an için net bir durum var. Diğer kulüplerle hiçbir temasımız yok."

"Paulo, Roma için çok önemli bir oyuncu. Bugün oynuyor ve harika bir maç çıkarmasını umuyorum. Ranieri ve Roma için en önemli şey takım."