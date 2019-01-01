Paulo Dybala: Juventus'ta kalmak istedim

Arjantinli oyuncu, Juventus'ta kaldığı için mutlu olduğunu ve Maurizio Sarri yönetiminde oynamaktan keyif aldığını açıkladı.

'un Arjantinli forveti Paulo Dybala, yaz transfer dönemindeki durumu ve Juventus'taki geleceği hakkında konuştu.

Tuttosport' a konuşan Dybala, "Kolay bir yaz geçirmedim. Açıkçası isminizin gitmek istemediğiniz takımlarla anılması hoş bir şey değildi; ama bu futbol" ifadelerini kullandı.

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"Yaz transfer dönemi başlamadan önce verdiğim bir röportajda Juventus'ta kalmak istediğimi söylemiştim," diyen Arjantinli yıldız, "Daha sonra bu konuda bir yorum yapmadım. Sahada konuşmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Transfer pazarında işlerin nasıl gelişeceğini son güne kadar bilemezsiniz; ancak ben burada kalmak ve kariyerime Juventus'ta devam etmek istedim" şeklinde konuştu.

"Bu formaya hâlâ çok şey verebileceğimi düşünüyorum," diyen Dybala, karşısındaki performansından da çok memnun olduğunu belirtti.

Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri ile Maurizio Sarri'yi de kıyaslayan Dybala, "Oyun tarzlarının birbirinden farklı olduğu açık bir şekilde görülebiliyor. Allegri ile çok güzel şeyler başardık; ancak Sarri'yle daha hücuma dönük oynuyoruz. Hücumcular olarak ise bu oyun tarzında daha rahat ediyoruz" yorumunu yaptı.