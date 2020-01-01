Paulo Dybala: Barcelona'da oynamak çok güzel olur

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Barcelona'da oynama isteğini gizlemedi.

devi 'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Paulo Dybala'dan itirafı geldi.

Katalan ekibi ile gündeme gelen Arjantinli oyuncu, CNN'e verdiği röportajında Juventus ile 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatarak şöyle söyledi:

"Gerçek şu ki Barcelona dünya çapında büyük bir ekip ve ile birlikte çok daha da büyükler."

Daha fazla takım

"Orada oynamak çok iyi olur; ancak Juventus da tarih dolu, çok büyük ve harika bir kulüp. Burada da muhteşem oyuncular var."

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"Burada iki ayrı takım yapacak kadar kaliteli futbolcuların yanı sıra Gianluigi Buffon ve ile oynama şansım var. Bu iki isim Juventus'u daha büyük yapıyor."

Bu sezon 24 lig maçında forma giyerek 13 gol atıp 7 asist yapan Dybala, hala beklemede olduğunu söyledi:

"Şu anda herhangi bir şey yok. 2022'ye kadar sözleşmem var, çok fazla bir zaman kalmadı. Salgın sürecinin kulüp adına kolay olmadığını biliyorum ama sözleşme yenileyen başka oyuncular var. O yüzden biz de bekliyoruz. Ben bu takımın bir parçasıyım ve burada oynamaktan mutluyum. İnsanlar beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Bir noktada belki sözleşme yenileriz ama bu Juventus'a bağlı."