Paulo Dybala: Arjantin, Cristiano Ronaldo'dan nefret ediyor

Juventus'un Arjantinli oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun ülkesinde hiç sevilmediğini söyledi.

Paulo Dybala, 2018'den bu yana 'ta takım arkadaşlığı yaptığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbol Federasyonu'na röportaj veren Dybala, Portekizli yıldızın Arjantin'de hiç sevilmediğini açıkladı.

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Dybala "Cristiano'ya da söyledim. Arjantin ondan nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

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Kariyerinde hem Cristiano Ronaldo hem de 'yle takım arkadaşlığı yapan nadir oyunculardan biri olan Dybala, "Messi ile birlikte olmak çok zor" demecine de açıklık getirdi.

26 yaşındaki oyuncu "Ben o sözleri söylerken takım arkadaşımı eleştirmek istemedim. Sadece birlikte bir şeyleri geliştirmek istedim. Bu konuyu Leo'yla da konuştum. Teknik direktörlerin kararına saygı duyuyorum. Çünkü Arjantin çok prestijli bir ülke" şeklinde konuştu.