Paul Scholes: Steven Gerrard’ın yaptıklarını ben yapamazdım

Manchester United’ın ve İngiliz futbolunun efsane ismi Paul Scholes, Liverpool efsanesi Steven Gerrard’ı övdü ve Gerrard’ın Liverpool’da başardıklarını kendisinin gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Yirmi yıl boyunca Kırmızı Şeytanlar'da oynayan ve 700'den fazla maça çıkan Scholes, oldukça mütevazı açıklamalara imza atarken, Gerrard’ın kalitesine vurgu yaptı.

Eski takım arkadaşı Rio Ferdinand’ın Present Five’da Gerrard’ın mı yoksa kendisinin mi daha iyi olduğu konusunda kendisine yönelttiği soruyu cevaplayan Scholes, Gerrard’ın Liverpool için elde ettiği zaferleri hatırlattı.

“Buna cevap veremem. Gerrard. Gerrard harika bir oyuncu... Biz farklıyız, çok farklıyız...

O bir atlet. Bence o daha çok maç kazanan biri. Ama o muhtemelen olması gereken bir takımda oynuyordu. Ben daha çok takımın bir parçasıydım. Sanırım o daha bireyseldi.

Onun Liverpool'da yaptıklarını ben yapamazdım. United'da yapabilir miydi, bilmiyorum. Gerrard kesinlikle harika bir oyuncuydu.

United kadrosunda o kadar büyük bir etki yapabilir miydi emin değilim ama bunu yapamaması için herhangi bir neden görmüyorum. Bense onun yaptıklarını Liverpool’da yapamazdım"