Paul Scholes: Marcus Rashford Manchester United’a zarar veriyor!

Newcastle United karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren İngiliz yıldız, efsane isim Paul Scholes tarafından eleştirildi.

Manchester United’ın efsane orta saha oyuncusu Paul Scholes, hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde kötü bir grafik çizen Kırmızı Şeytanlar’ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford’u eleştirdi. Son olarak Newcastle deplasmanında 1-0 mağlup olan United’ın İngiliz yıldızının takıma zarar verdiğini belirten Scholes, Rashford’un oyundan alınmasına verdiği tepkiyi eleştirdi.

Scholes ne söyledi?

“Rashford’un neye şaşırdığını anlamıyorum. Neden hala sahada olması gerektiğini düşündüğünü bilmiyorum çünkü sahada olduğu bölümde takıma yarardan çok zarar veriyordu. Marcus geçen sene harikaydı ve yetenekli bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bu tarz davranışlarıyla takıma zarar verdiğini düşünüyorum. Bunu genç bir oyuncu yapsa bir nebze anlaşılabilir ancak Rashford şu anda takımın en tecrübeli oyuncularından biri ve kadrodaki diğer isimlerin örnek aldığı bir isim”

Rashford geride bıraktığımız sezonda United formasıyla çıktığı 56 karşılaşmada attığı 30 golle göz kamaştırıcı bir performans sergilemişti. 2023-2024 sezonunda beklentilerin altında kalan Rashford bu sezon şu ana dek 18 karşılaşmada oynarken, rakip fileleri sadece iki defa havalandırdı.