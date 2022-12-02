Paul Scholes: Manchester United Ronaldo'nun yerine Christopher Nkunku veya Cody Gakpo'yu almalı

Manchester United'ın efsane ismi Paul Scholes, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran eski takımının Portekizli efsanenin yerine Christopher Nkunku veya Cody Gakpo'yu transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Marcus Rashford, Anthony Martial, Antony ve Jadon Sancho gibi hücumculara sahip olan United'a tavsiyede bulunan Scholes, İngiliz ekibinin kendisini kanıtlamış bir isim alması gerektiğini belirtti.

"Bence kulübün değerlendirebileceği birkaç forvet var. Leipzig'in Chelsea ile de temas kuran oyuncusu Nkunku önemli bir oyuncu.

Santrfor kesinlikle güçlendirilmesi gereken bir pozisyon.

Anthony Martial ve Marcus Rashford'a sahibiz ama Marcus kanatta oynamayı tercih ediyor ve Anthony'nin de sakatlık geçmişi pek parlak değil.

Ocak ayı Ronaldo'nun yerini doldurmak için erken olabilir. Onun yerini muhtemelen gelecek yaz dolduracaklar ama birçok alternatife sahipler.

PSV'dei genç delikanlı Gakpo Hollanda adına oldukça iy bir iş çıkartıyor ve Ten Hag onunla daha önce ilgilenmişti. Ocak ayı kadroyu güçlendirmek için zor bir dönem olabilir ama umarım United kadrosu güçlenir"