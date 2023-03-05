Manchester United'ın efsane orta saha oyuncusu, 7-0'lık Liverpool yenilgisi sonrasında Arjantinli savunmacıyı eleştirdi.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool son yılların en sansasyonel skorların biriyle Manchester United'ı 7-0'lık skorla mağlup ederken, United'ın efsane ismi Paul Scholes karşılaşmanın ardından ilk golde aldığı pozisyondan ötürü United'ın Arjantinli stoperi Lisandro Martinez'i oldukça sert bir dille eleştirdi.

Scholes ne söyledi?

Martinez'in sol kanattan taşığı topla ceza sahasına giren Gakpo'nun golünü engellemek için kaleye yönelip, topa hamle yapmaya çalışmasını eleştiren Scholes, "Martinez'in bu hamlesinin De Gea'ya yardımcı olacağını hiç sanmıyorum. David'in orada Martinez'e olan tepkisini görüyorsunuz. David o pozisyonda topun Martinez'e çarpacağını düşünüp yanılabilirdi. Martinez'in kalecisine güvenmesi gerekiyor. Bu herhangi bir kaleci için bile bir suçken, burada dünyanın en iyi kalecisinden bahsediyoruz" dedi.

Erik ten Hag'ın Ajax'tan Manchester United'a geçmesiyle birlikte Hollanda ekibinden ayrılan ve İngiliz devinin yolunu tutan genç savunmacı, performansıyla Arjantin Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmasında da önemli bir rol oynamış ve turnuvanın en öne çıkan savunmacılarından biri olmuştu.