Paul Pogba'nın menajerinden doping açıklaması: "Niyeti bu değildi"

Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, Fransız yıldızın doping testinin pozitif çıkmasına açıklık getirdi.

Juventus'ta Paul Pogba krizi yaşanıyor

Fransız oyuncunun doping testi pozitif çıktı

Pogba'nın menajeri duruma açıklık getirdi

NE OLDU? Juventus'ta doping testi pozitif çıkan Paul Pogba'ya dair bir kriz yaşanıyor. Juventus'un ligin ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan alınan numunede yüksek oranda testosteron tespit edildi.

NE SÖYLENDİ? Paul Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, gazeteci Simon Stone'a şunları söyledi: "Karşı testi bekliyoruz. O zamana kadar hiçbir şey söyleyemeyiz. Ancak kesin olan şu ki Paul Pogba'nın niyeti hiçbir zaman kuralları çiğnemek değildi."

BÜYÜK RESİM: Paul Pogba'ya şimdilik futboldan geçici men cezası verildi. Ancak oyuncunun kural ihlalini kasıtlı yaptığı tespit edilirse 2 ile 4 yıl arasında futboldan men cezası alabilir.

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SIRADA NE VAR? Paul Pogba kasıtlı olarak doping kullanmadığını ispat etmeye çalışacak.