Mathias Pogba, planlanmış tweetlerle sessizliğini bozdu.

Paul Pogba'nın kardeşi Mathias, birkaç planlanmış tweet ile sessizliğini bozdu ve Juventus yıldızına karşı yeni iddialarda bulundu.

Mathias'ın, yaz aylarında Manchester United'dan Juventus'a dönen kardeşi Paul'a yönelik gasp planıyla ilgili olarak geçen hafta tutuklanan üç kişi arasında olduğu bildirildi.

Fransa'daki haberlere göre Juve yıldızı, tehdit ve şantaj girişimlerinin ardından İtalya'da polis koruması altına alındı.

Ne söylendi?

Şu anda cezaevinde bulunan Mathias'ın daha öncesinde planladığı tweetlerde şu mesajlar yazıyor:

"Bu mesajı okuyorsanız, bu bir otomatik mesajdır. Ayrıca bu, hem kardeşimin yandaşları hem de polis yüzünden artık özgür olmadığım anlamına geliyor.

"Yani beni susturmak için yapılan iftira niteliğindeki şikâyetler işe yaramış olacak.

“Sevdiğimiz kardeşimizin hâlâ var olduğuna inanmak istiyoruz. Ancak bu kardeş, ailesinin parçasından birinin hayatıyla oynadığında, geriye umut edilecek bir şey kalmıyor.

“Adalet; zengin ve fakir, ünlü ve bilinmeyen için aynı değildir. Bu yüzden evet, ikiyüzlülüğü aleni olduğu için onun adaletsizliğini dünyaya ifşa ederek onu kınıyorum.

"Konuşacağım, ancak para için değil, adaletsizliğin durması için. Kötü insanları kahraman olarak görmekten vazgeçmek için."

Paul Pogba'ya şantaj yapan çeteye yardım ettiği için tutuklanan Mathias, daha önce Paul Pogba'nın, Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını da iddia etmişti.