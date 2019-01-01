Paul Pogba: Konuşmak için para alıyorlar

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, performansı nedeniyle kendisini eleştiren kişilerin konuşmak için para aldıklarını belirtti.

'ın yıldız orta sahası, kendisini eleştirenlere sert şekilde yanıt verdi.

Kırmızı-şeytanların ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Pogba'yı eleştirenlere Manchester United'ın eski oyuncusu Roy Keane de dahil oldu. Eski oyuncu, "Pogba yetenekli bir çocuk ama uzun süredir aynı şeyi söylüyoruz. Maç içinde pasif kalan bir oyuncu haline gelebiliyor" yorumunda bulunmuştu. Eleştirilerle bir probleminin olmadığını söyleyen Pogba, televizyondaki eleştirmenlerin sadece konuşmak için para aldığını belirtti.

>>> Her Premier Lig kulübünün en değerli futbolcusu kim?

RMC'ye konuşan Fransız oyuncu, "Eleştirilerle alaklaı bir problemim yok. Onlar sadece televizyonda konuşmak için para alan insanlar. Ben sahada ne yaptığıma odaklanmaya devam edeceğim. Para alıp ekranda istedikleri şeyi söyleyebiliyorlar fakat ben sahada futbol oynamak için para alıyorum ve takımım için mücadele ediyorum." dedi.

Gelecek sezon takımdan ayrılacağı iddia edilen Paul Pogba, bu sezon forma giydiği 45 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 11 de asist yaptı.