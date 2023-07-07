Paul Pogba, Juventus'tan ayrılıp Suudi Arabistan'a mı transfer olacak?

Juventus'un orta sahası Paul Pogba'nın Suudi Arabistan'a transfer olan dünyaca ünlü en son yıldız olacağı söyleniyor.

Pogba, 2022'de İtalya'ya döndü

Ama sakatlıklarla mücadele etti

Şimdi Suudi Arabistan'dan teklif aldı

NE OLDU? Fransız oyuncu, 2022 yazında İtalya'ya döndüğünden bu yana sakatlıklarla başa çıkmaya çalıştı. Manchester United'a serbest bir oyuncu olarak veda ederken Juventus'ta yalnızca 10 maça çıkabildi.

BÜYÜK RESİM: Paul Pogba'nın değerini Juventus'ta kanıtlamak istediği söyleniyor ancak Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Paul Pogba'nın menajeri, Suudi Arabistan'dan gelen bir teklifi görüşmek için Torino'ya gitti.

DAHA FAZLASI: Pogba'nın Juventus ile 2025'e kadar sözleşmesi var. Ancak İtalyan ekibi uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya istekli.

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