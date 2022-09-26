Fransız yıldız, şu sıralar saha dışı olaylarıyla gündemde.

Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba, Fransız yıldız hakkındaki iddialarına devam ediyor.

Juventus'un orta sahasına şantaj yapan çeteye yardım ettiği için yargılanan Mathias, Paul Pogba'nın Mbappe için büyü yaptırdığını söylemişti.

Şimdi ise büyünün hangi maçta yapıldığını ve ağabeyinin büyücülere ne kadar ödediğini açıkladı.

Ne söylendi?

Mathias Pogba, Paul'un 20 Ekim 2020'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Manchester United karşılaşmasında Mbappe için büyü yaptırdığını söyledi.

Söz konusu maçta United, PSG'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve Mbappe'nin kötü performansı çok konuşulmuştu.

Bilindiği gibi o grupta, 2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir de yer alıyordu ve o maçta belki de grubun kaderi değişti.

Mathias, ayrıca Paul'un büyücülere 4 milyon euro'dan fazla bir para harcadığını da iddia etti.

Daha önce ne demişti?

Mathias, daha önce planladığı tweetlerde şunları söylemişti:

"Bu mesajı okuyorsanız, bu bir otomatik mesajdır. Ayrıca bu, hem kardeşimin yandaşları hem de polis yüzünden artık özgür olmadığım anlamına geliyor.

"Yani beni susturmak için yapılan iftira niteliğindeki şikâyetler işe yaramış olacak.

“Sevdiğimiz kardeşimizin hâlâ var olduğuna inanmak istiyoruz. Ancak bu kardeş, ailesinin parçasından birinin hayatıyla oynadığında, geriye umut edilecek bir şey kalmıyor.

“Adalet; zengin ve fakir, ünlü ve bilinmeyen için aynı değildir. Bu yüzden evet, ikiyüzlülüğü aleni olduğu için onun adaletsizliğini dünyaya ifşa ederek onu kınıyorum.

"Konuşacağım, ancak para için değil, adaletsizliğin durması için. Kötü insanları kahraman olarak görmekten vazgeçmek için."