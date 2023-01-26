Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Paul Parker, Scott McTominay'ın Newcastle United'ın transfer listesinde yer aldığını öne süren menajerini yalancılıkla suçladı.
Newcastle'ın McTominay'ı hiçbir zaman istemediğini öne süren Parker, Eddie Howe'un takımının daha iyi oyunculara ihtiyaç duyduğunu ve aranan ismin McTominay olmadığını söyledi.
Parker ne söyledi?
"McTominay'in Newcastle'a transfer olacağına dair bazı aptalca söylentiler duydum. Bunun bir yalan olduğunu düşünüyorum.
Bu hikaye onun yalancı menajeri tarafından uyduruldu. McTominay Newcastle orta sahası için iyi bir takviye olmaz.
Onların daha iyi oyunculara ihtiyaçları var ve zaten McTominay tarzındaki Sean Longstaff'a sahipler"
Casemiro'nun transfer olmasının ardından Manchester United'da forma şansı azalan McTominay'ın yerine transfer yapılması gerektiğini belirten Parker, İskoç oyuncunun Casemiro'nun yokluğunda onun boşluğunu dolduracak kaliteye sahip olmadığını ve Erik ten Hag'ın bu mevkiyi önümüzdeki süreçte mutlaka güçlendirmesi gerekitğini söyledi.