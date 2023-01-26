Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Paul Parker, Scott McTominay'ın Newcastle United'ın transfer listesinde yer aldığını öne süren menajerini yalancılıkla suçladı.

Newcastle'ın McTominay'ı hiçbir zaman istemediğini öne süren Parker, Eddie Howe'un takımının daha iyi oyunculara ihtiyaç duyduğunu ve aranan ismin McTominay olmadığını söyledi.

"McTominay'in Newcastle'a transfer olacağına dair bazı aptalca söylentiler duydum. Bunun bir yalan olduğunu düşünüyorum.

Bu hikaye onun yalancı menajeri tarafından uyduruldu. McTominay Newcastle orta sahası için iyi bir takviye olmaz.

Onların daha iyi oyunculara ihtiyaçları var ve zaten McTominay tarzındaki Sean Longstaff'a sahipler"