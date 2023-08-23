Avrupa futboluna veda eden Brezilyalı efsane sert bir dille eleştirildi.

Bayern Münih’in efsane oyuncusu Paul Breitner, PSG’den ayrılan Neymar’ı kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e alaycı bir şekilde teşekkür etti. Bir dönem Real Madrid forması da giyen Breitner Rundfunk’a yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun gezegendeki en sinir bozucu futbolcu olduğunu ifade eden Breitner, sert ifadeler kullanmaktan kaçınmadı.

Breitner ne söyledi?

Neymar’ın bazı karakter problemleri yaşadığını belirten Breitner, “Sevgili Suudiler, son yıllarda bu gezegendeki en sinsi futbolculardan biri olan Bay Neymar'ı satın aldığınız için teşekkür ederim. Neymar çok sinsi bir karakter. Artık ona katlanmamıza gerek olmadığı için hepinize çok teşekkür ederim” dedi. Neymar’ın bu sözlere yanıt verip vermeyeceği ise henüz netleşmedi.

Barcelona’dan ayrılıp 222 milyon euro karşılığında PSG’ye transfer olduğundan beri potansiyelini sahaya yansıtmakta zorlanan Neymar, PSG ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamayı başaramamıştı. Ballon d’Or kazanamadan Avrupa futboluna veda eden Neymar, yeni takımı Al-Hilal ile oldukça astronomik bir kontrat karşılığında anlaşmaya varmıştı.