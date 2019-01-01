Patrick Kluivert: De Ligt, Barcelona'yı seçmediği için pişman

Barcelona Futbol Akademisi Direktörü Patrick Kluivert, Juventus'a transfer olan De Ligt'in Barcelona'yı seçmediği için pişman olduğunu söyledi.

Futbol Direktörü Patrick Kluivert, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 85 milyon euro karşılığında 'tan 'a transfer olan Matthijs de Ligt ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Mundo Deportivo'ya konuşan Kuluiver, Barcelona'nın da çok istediği De Ligt için şu ifadeleri kullandı:

"De Ligt çok iyi bir savunmacı. Tercihini Juventus'tan yana kullandı ancak bunun için pişman olduğunu düşünüyorum. Hayatta seçimler yapmak zorundasınız ancak bu bazen kötü sonuçlanabiliyor."

20 yaşındaki stoper, bu sezon Barcelona ile tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıktı.