Patrick Cutrone Wolverhamton'a geri döndü

Sezonun ilk yarısında Fiorentina ile bekleneni veremeyen Patrick Cutrone, eski takımı Wolverhamton'a geri döndü.

İtalyan futbolunun yeni umutlarından Patrick Cutrone bir transfer daha yaptı ve eski takımı Wolverhampton'a geri döndü.

23 yaşındaki oyuncu son iki sene içinde üçüncü kez takım değiştirdi.

Kariyerine 'da başlayan Cutrone, 2019 yazında Premier Lig'e transfer olarak Wolverhampton forması giymeye başlamıştı. Burada çok fazla kalmayan genç oyuncu, sezonun devre arasında 'ya geçiş yapmıştı.

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Bu sezona da Fiorentina'da başalayan Cutrone, devre arası transfer döneinde yeniden Wolverhamton'a geri döndü.

Milan'da özellikle de ligde 10 gol attığı 2017-18 sezonunda dikkat genç oyuncu, daha sonrasında dikiş tutturamadı. Cutrone, Wolverhampton'daki ilk döneminde 24 resmi maça çıkıp 3 gol atabilmişti. Fiorentina da ise 34 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

İtalya U-21 takımında da forma giyen Cutorne, bu sezon 'da fileleri havalandıramadı.