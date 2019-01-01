Patrick Cutrone resmen Wolverhampton'da

Milan'ın altyapısından yetişen golcü oyuncu, Wolverhampton'a transfer oldu.

'ın genç golcüsü Patrick Cutrone, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'a transfer oldu.

İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cutrone'nin Wolverhampton'a olan transferinin tamamlandığı duyuruldu.

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Açıklamada transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de, İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Wolverhampton, Cutrone için 18 milyon euro'luk bir bonservis ücreti ödeyecek.

Cutrone, 2016-17 sezonundan bu yana profesyonel olarak formasını giydiği Milan'da 90 resmi maça çıktı ve 27 gole imza attı.