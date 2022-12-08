Patrice Evra, İngiltere maçı öncesinde Kylian Mbappe'nin yeteneklerine bir hayli güveniyor.

Fransa, dört yıl önce Rusya'da elde ettiği büyük zaferin ardından da etkileyici bir ilerleme kaydetti ve Didier Deschamps, Dünya Kupası'nı arka arkaya iki kez kazanmak istiyor.

İngiltere, Katar 2022'de şu ana kadar en çok gol atan takım olarak Fransa'ya en sert testleri yapacak. Ancak Fransız eski sol bek Evra, Horozlar'ın son dörde kalacak güce sahip olduğunu düşünüyor.

Ne söylendi?

Manchester United'ın, Fransa için 81 kez forma giyen eski defans oyuncusu, Betfair'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Kendime güveniyorum ama kibirli değilim. Fransa'nın şu anda yaptıklarından memnunum ama İngiltere'nin şu anda yaptıklarından da memnunum. İlginç bir maç olacağını düşünüyorum ama İngiltere'nin Kylian Mbappe gibi oyuncular için endişelenmesi gerekeceğini düşünüyorum.

"Fransa da [Bukayo] Saka ve [Phil] Foden gibi oyuncular için endişelenmek zorunda. Fransa'nın İngiltere takımıyla ilgili endişeleri var. Bana Kyle Walker'ın Mbappe'yi engelleyeceğini söyleyebilirsin, o bunu Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'a karşı çok iyi yaptı, ama Mbappe'nin merkeze yöneleceğini, John Stones ile Harry Maguire ile karşı karşıya geleceğini tahmin ediyorum. Bu yüzde onu durdurmaları zor. Fransa'nın İngiltere'yi ezeceğini hissediyorum ama İngiltere de Fransa'yı yenebilir. Kendimden eminim ancak aynı zamanda şaşırabilirim."

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Mbappe, gol krallığı yarışında şu ana kadar beş gol ile zirvede bulunuyor. Evra, Paris Saint-Germain süperstarının İngiltere'ye oluşturacağı tehditle alakalı şunları ekledi: “Onu nasıl durdurursun? Cevap bende yok. Kenarda oynadığında durdurulamaz. Onu durdurmak için kötü bir gün geçirmesi gerekiyor. Kyle Walker kendinden emin olabilir ve onu yakaladığını, hızlı ve güçlü olduğunu söyleyebilir, ancak Mbappe kaçmanın bir yolunu bulacaktır. Umarım merkeze geçer, çünkü onlara saygısızlık etmek istemem ama İngiltere'nin iki stoperi onunla baş edemeyecek. Yine de Mbappe'nin merkez pozisyonda nasıl oynanacağını öğrenmesi gerekiyor. Topu aldığında ve savunma oyuncusu sırtında olduğunda bundan hoşlanmıyor. Vücudunu düzgün kullanmıyor, buna henüz sahip değil. Yine de merkezdeyken onu durdurmak için her seferinde ona yakın olmalı ve faul yaparak onu hayal kırıklığına uğratmalısın O, faulden yapılmasından hoşlanmaz. Fakat her şeye rağmen onu durdurmak zor olacak."

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Sırada ne var?

İngiltere ve Fransa, Al Khor'daki Al Bayt Stadyumu'nda merakla beklenen mücadelede cumartesi günü karşı karşıya gelecek.