Pastore’den Messi’ye yanıt: PSG haklıydı

PSG’nin Arjantinli eski oyuncusu Javier Pastore, Lionel Messi'nin geçen yılki Dünya Kupası zaferini kutlamayan eski kulübü PSG'ye destek verdi. Messi’nin bu konudaki hayal kırıklığını ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin Messi’ye verdiği yanıtı değerlendiren Pastore, Fransız basınından RMC Sport’a yaptığı açıklamada bu durumu normal karşıladığını söyledi.

“Onunla bu konu hakkında konuşmadım ama bu normal; finali kaybeden bir ülkede dünya şampiyonluğunu kutlamak zor bir şeydi.

Fransa ve Fransa için oynayan Parisli oyuncular için kötü bir anı vurgulamamak adına önemli bir şey yapmamak kulüp için çok önemliydi. Sonrasında her oyuncu ne istediğini düşünebilir. Dürüst olmak gerekirse, son iki yılda PSG'de olan her şeyi bilmiyorum çünkü orada değildim.

Messi'nin takım arkadaşı değildim. Bu kulüp ve oyuncu arasında bir şey”