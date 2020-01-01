Parma

Parma'da maaş indirimi onaylandı

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Getty Images
Juventus'un ardından Parma da bir açıklama yaparak futbolcu ve teknik ekibin maaşında kesinti yapılacağını duyurdu.

Serie A ekiplerinden Parma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve teknik heyet yıllık maaşlarında kesinti yapılmasını oybirliğiyle kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Parma, Juventus'un ardından maaşlarda indirime giden ikinci Serie A takımı oldu.

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