Parma'da Fabio Liverani dönemi sona erdi

Serie A'da istediği sonuçları alamayan Parma kötü gidişin faturasını teknik direktör Fabio Liverani'ye kesti. Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

takımlarından , teknik direktörü Fabio Liverani ile yollarını ayırdı.

Kulüp haberi resmi sitesinden duyurdu.

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Geçen sezon ligde iyi bir performans gösteren Parma, özellikle pandemi arasından sonrası düşüşe geçmişti. Yaz transfer döneminde takımın başına geçen Liverani, yeni sezonda da kötü gidişi durduramadı. Parma bu sezon Serie A'da oynadığı 16 maçta sadece iki kez galibiyet sevinci yaşayabildi ve 12 puan toplayabildi. Son oynanan maçında da 3-0 mağlup olan Sarı-Lacivertliler küme düşme hattının içinde, 16. sırada yer alıyor.

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Liverani'nin öğrencileri son yedi lig maçında galip gelemezken, bu maçların beşinde gol dahi atamadılar.



Öte yandan Parma kulislerinde yeni teknik direktör için ilk adayın Roberto D'Aversa olduğu konuşuluyor. 45 yaşındaki D'Aversa, Liverani'den önce takımın başında olan isimdi. Parma, onun döneminde hem Serie C'de hem de Serie B'de şampiyonluk yaşayarak kısa süre içinde kendini Serie A'da bulmuştu.

Parma hafta sonunda ile karşılaşacak.