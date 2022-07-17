Fransız hoca, kulüpte yapabileceklerinin sınırlı olduğunun bilincinde.

Paris Saint-Germain'in yeni patronu Christophe Galtier, Neymar'ın takımda kalmasını çok istediğini, ancak nihai kararın kendi elinde olmadığını itiraf etti.

Fransız teknik direktör, geçtiğimiz günlerde Ligue 1 deviyle bir buçuk yıl çalışan ve bu yaz ayrılan Mauricio Pochettino'nun yerini aldı.

Nice'in eski antrenörü, Brezilya yıldızın geleceğiyle ilgili nihai kararın kulüp tarafından verileceğini açıkça belirtti.

Galtier, Neymar hakkında ne dedi?

Fransız hoca, L'Equipe'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Evet, açık bir şekilde belirttim ve şimdi tekrar ediyorum, PSG'de kontrol edemediğim birçok şey var.

"Neymar'ın kalmasını istiyorum, ancak bu sadece benim elimde değil. Bazı oyuncuların gitmesi gerekiyor.

“Ayrıca, kaleciler dışında 26-27 oyuncumuz var, bu çok fazla. Onlarla konuştuk. Bunun kolay olmayacağını biliyoruz.

"Onlar, saygı duymamız gereken oyuncular. Bu sezona 21 oyuncunun yanı sıra birkaç gençle başlayacağız.

"Çok üst düzeyde performans gösteren büyük kulüpler; en iyi gençleri, deneyimli ve kaliteli işgücüne entegre etmeyi başaran kulüplerdir."

Galtier, Neymar hakkında yaptığı bu açıklamayla üstü kapalı bir şekilde Brezilyalı yıldıza kapıyı göstermiş oldu.

Kimpembe Chelsea'ye imza atacak mı?

Fransız milli takımı ve PSG'nin defans oyuncusu Presnel Kimpembe, bu yaz kulüpten ayrılabilecek başka bir yıldız olarak dikkat çekiyor.

Chelsea patronu Thomas Tuchel'in, Andreas Christensen ve Antonio Rudiger'in sırasıyla Barcelona ve Real Madrid'e gitmesinin ardından, savunmasını yeniden inşa etmek istediği için başarılı oyuncuyla sözleşme imzalamak istediği biliniyor.

Galtier, “Kimpembe hakkında söylenen her şeyi okudum. Hatta buna birlikte gülmüştük.

"Onu seviyorum. Harika bir stoper, ama ne olacak bilmiyorum” dedi.

PSG, Cuma günü Ligue 2 ekiplerinden Quevilly Rouen ile sezon öncesi oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Fransız ekibinin gollerini Sergio Ramos ve Djeidi Gassama kaydetti.

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